Talerze i inne elementy zastawy

W każdym lokalu gastronomicznym począwszy od małych kawiarenek poprzez bistra a kończąc na wykwintnych restauracjach czy firmach cateringowych lub salach organizujących wszelkie wydarzenia eventowe takie jak wesela, komunię, chrzciny czy inne ważne jest nie tylko to by serwowane potrawy były smaczne ale również to w jaki sposób są one podane. Dlatego tak ważne jest by zastawa stołowa w lokalu gastronomicznym nie tylko dobrze się prezentowała ale przede wszystkim była czysta i estetyczna. Talerze arcoroc zapewnią Ci spełnienie wszystkich wyżyej wymienionych czynników.

Talerze arcoroc dla lokali gastronomicznych

Produkt z oferty sklepu internetowego active company talerze arcoroc to została wykonana z materiału opatentowanego przez Arts International czyli z Opalu®. Jest to materiał 3 razy bardziej wytrzymały w porównaniu do porcelany hotelowej. Jego odporność termiczna przy wahaniach wynosi do 130 stopni Celsjusza.Dodatkowo cechuje się wysoką odpornością na uderzenia oraz wstrząsy. Jest w stanie wytrzymać do dwóch tysięcy myć w wybranych zmywarkach gastronomicznych. Jeżeli zatem szukasz idealnej zestawy do swojej firmy cateringowej, hotelu, restauracji czy kawiarni z pewnością warto zainteresować się tym produktem.